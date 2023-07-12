أمريكا تندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا

نددت الولايات المتحدة الأمريكية بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً بعيد المدى قبالة ساحل شبه الجزيرة الكورية الشرقي.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي آدم هودج، الأربعاء، عن إدانة بلاده إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً بعيد المدى قبالة ساحل شبه الجزيرة الكورية الشرقي.

وقال هودج في بيان: "لم يُغلق الباب أمام (المفاوضات) الدبلوماسية، لكن يتعين على بيونج يانج أن تكف فوراً عن أعمالها المزعزعة للاستقرار وأن تختار بدلاً من ذلك المشاركة الدبلوماسية".

وأطلقت كوريا الشمالية، الأربعاء، صاروخاً بالستياً طويل المدى باتجاه البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية الأربعاء، في حادثة نددت بها كوريا الجنوبية واليابان بشدة.

اتفاق بين سول وواشنطن وطوكيو على التعاون بشأن كوريا الشمالية

ووافق مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، على تعزيز التعاون العملي بين الدول الثلاث في الاستجابة لقضايا كوريا الشمالية وغيرها من القضايا الأمنية الإقليمية، وفقًا لما ذكره المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

وقال المكتب الرئاسي- في بيان صحفي أورته وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"- إنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال محادثات ثلاثية في طوكيو شارك فيها مستشار الأمن القومي "جو تيه- يونغ"، ومستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان"، والأمين العام للأمن الوطني الياباني "تاكيو أكيبا".

كما اتفقوا على مواصلة التعاون من أجل إجراءات المتابعة السريعة والفعالة، ومواصلة المناقشات للتحضير للقمة الثلاثية التي اقترحتها الولايات المتحدة.