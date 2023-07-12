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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يعلن إنهاء شبكات تهريب النفط

العراق
العراق

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، إن الوزارة استطاعت من خلال العمليات النوعية الكبيرة التى قامت بها وضبط البنى التحتية الخاصة بتهريب المشتقات النفطية وأساطيل النقل والخزانات، من استهداف الجماعات المسئولة عن تهريب المشتقات النفطية.

وأكد المحنا أن الجهود مستمرة على مدار سنوات أثمرت بشكل إيجابي في إنهاء قضية تهريب المشتقات النفطية.

من جهتها، أعلنت مديرية شرطة الطاقة فى وزارة الداخلية العراقية، السيطرة على جميع الأنابيب النفطية والقضاء على حالات خرق أنابيب النفط الخام من الفاو حتى الموصل، بالإضافة إلى استمرار الإجراءات الأمنية لتتبع المهربين وتدمير أوكارهم.

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