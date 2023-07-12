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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يستقبل لجنة من التعليم العالي لزيارة مراكز الاختبارات الإلكترونية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

استقبل الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج لجنة من المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، وذلك لزيارة مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، ومتابعة مدى جاهزية مراكز الاختبارات "للأسبقية الثانية"، وذلك بحضور كل من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون  التعليم والطلاب والدكتور محمد حشمت المدير التنفيذي للمعلومات.

وأكد عبد الخالق أن الجامعة تسير خلال خطة منظمة لاستكمال خطواتها في التحول الرقمي، والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك لجميع نظم المخرجات التعليمية التي تلعب دورًا أساسيًا لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب والاستفادة القصوى من البيانات وتحقيق الشفافية.

وأشاد رئيس الجامعة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، من أجل تفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية في الأسبقية الثانية، لتعميم التجربة على كافة الكليات، وتفعيل الاختبارات خاصة بالكليات ذات الكثافة الطلابية العالية، وذلك بعد أن شهدت الأسبقية الأولى نجاح كبير.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس أن اللجنة قد تفقدت معامل الاختبارات الالكترونية ( الأسبقية الثانية)، لافتاً الي ان اللجنة أشادت بالجهود المبذولة لإنهاء كافة المتطلبات اللازمة للتشغيل؛ من  بنية تحتية وغرف التحكم والمراقبة ومنظومة إنذار الحريق وأجهزة طوارئ وقطع التيار الكهربائي و تجهيزات الشبكات فائق السرعة.

وأضاف الدكتور محمد حشمت ان مركز الاختبارات الجديد يسع ٣٥٢٨ جهاز موزعة علي ٤٨ قاعة، وذلك علي مساحة ٩٢٠٠م٢، الي جانب أن الجامعة بصدد استقبال ١٤٩ جهاز حاسب الي جديد للمعامل الخاصة "بالاسبقية الاولي " وذلك ضمن توصيات اللجنة الفنية خلال الزيارة.

رافق اللجنة كلاً من الدكتور محمد حشمت المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، الدكتور صبري باسط مدير مركز الاختبارات الالكترونية، المهندس حسين محمدين مدير الادارة الهندسية، المهندس محروس حارس مدير شبكة المعلومات بالجامعة.

أهداف التنمية المستدامة 2030 الاختبارات الالكترونية التحول الرقمي التعليم والطلاب التيار الكهربائي الجديد الجهود المبذولة

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