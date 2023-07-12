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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

فوكس نيوز

تقرير: استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في حمل النساء

حمل
حمل

كشف تقرير أمريكي، الأربعاء، عن استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات التخصيب والتلقيح  الاصطناعي للمساعدة في عمليات الحمل لدى النساء اللاتي تجدن صعوبة في الحمل الطبيعي.
وبحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، أشار العلماء، إلى نجاح الذكاء الاصطناعي في الكشف عن مرض السرطان بدقة، وبالتالي قد يساعد أطباء الخصوبة في اختيار الجنين المثالي للإخصاب في المختبرات.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC)، إن واحدة من كل خمس نساء بالغات متزوجات في الولايات المتحدة غير قادرة على الحمل بعد محاولات متكررة، لذا قد تلجأ الكثيرات منهن إلى التلقيح الاصطناعي للحصول على المساعدة، مشيرًا إلى أن عمليات الخصوبة مسؤولة عن  1% إلى 2% من مجموع المواليد في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن العملية ليست مضمونة كما انها مكلفة، حيث يبلغ متوسطها أكثر من 12000 دولار لكل جلسة، كما تحتاج معظم النساء أكثر من محاولة وذلك وفقًا للجمعية الأمريكية للطب التناسلي.

وأوضحت “فوكس نيوز”، أن  أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة ستساعد الأطباء في فهم بيانات المريضة بدقة، واختيار أفضل الطرق لإجراء عمليات التخصيب للحصول على حمل ناجح.

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كيف يدعم الذكاء الاصطناعي عمليات التخصيب والحمل

وتعتبر “AIVF” شركة تكنولوجيا الإنجاب من ضمن الشركات التي تعمل على حل هذه المسألة حيث صممت برنامج تقييم الأجنة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يسمى “EMA”، لمعالجة كميات هائلة من البيانات لتبسيط عملية اختيار الأجنة.

واوضحت الشركة أن معدلات نجاح عمليات الاخصاب تبلغ حوالي 23% إلى 25% عبر جميع الفئات العمرية، مما يعني أن واحدة فقط من كل خمسة حالات تنجح في التخصيب والحمل.

وبجانب ذلك تقوم المزيد من النساء بتجميد بويضاتهن حتى يتمكن من تأخير الولادة مما يعني أن الطلب على التلقيح الاصطناعي آخذ في الازدياد لكن العرض محدود فالمراكز الطبية غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد ففي الولايات المتحدة، يتم توفير 20 % فقط من طلبات النساء لعمليات الاخصاب مما يعني أن 80% من هؤلاء النسوة يتنازلن عن حلم الإنجاب.

وعبر استخدام برنامج EMA الخاص بشركة AIVF، سيساعد الذكاء الاصطناعي الطبيب من خلال تقييم الأجنة وتطبيق الخوارزمية المتقدمة لتحديد أفضل الطرق لتحقيق الحمل الناجح حيث تم تدريب الذكاء الاصطناعي على اكتشاف السمات الجنينية التي ترتبط بنتائج مختلفة التي لا يمكن رؤيتها بالعين البشرية.

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