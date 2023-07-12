وزارة السياحة والآثار تشارك فى الدورة الـ18 لمعرض الإسكندرية الدولى للكتاب

تشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، في الدورة الـ18 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، المقام خلال الفترة من 12 إلى 26 يوليو 2023، والذي تم افتتاحه اليوم الأربعاء.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي تحرص فيها وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس، على المشاركة والتواجد في هذا المعرض، لما يتمتع به من مكانة هامة في قائمة المعارض العربية والدولية، كما أنه يعد أحد أهم المعارض الدولية في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه المشاركة أيضًا في إطار الحرص على تعزيز التعاون مع مكتبة الإسكندرية، بهدف رفع الوعى الثقافي والأثري لدى جميع أطياف المجتمع، وتأصيل أهمية القراءة لدى جميع فئاته العمرية.

وأشارت الدكتورة نجوى متولي، مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن الجناح المخصص للوزارة سيقام في الصالة الرئيسية، ويضم أحدث إصدارات المجلس الأعلى للآثار، والإصدارات العلمية المتميزة السابق إصدارها، ومجموعة متميزة من كتب الأطفال، بالإضافة إلى المستنسخات والنماذج الأثرية.

وأضافت أنه إلى جانب التنوع الذي تشهده الكتب والإصدارات المعروضة في شتى مجالات علم الآثار والتاريخ المصري القديم، تعرض مجموعة نادرة من الكتب التي ستطرح بسعر خمسة جنيهات للكتاب الواحد، وذلك حرصًا من الوزارة على أهمية القراءة، وجذب محبي التاريخ والحضارة المصرية لمعرفة الحضارة المصرية ونشر الوعي الثقافي والأثري لديهم. كما سيتم تقدم خصم بنسبة 50% على الإصدارات الأجنبية الصادرة قبل عام 2011.

وعلى هامش المعرض تنظم اللجنة المنظمة للمعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، وسلسلة من المحاضرات لكبار الكتاب والمفكرين والفنانين وتوقيع الكتب لأحدث الإصدارات.