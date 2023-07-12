«العطار» يحتوى الحكام الغاضبين بسبب تأخر صرف مستحقاتهم

عقد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، اجتماعًا مع الحكام الغاضبين بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، ظهر اليوم بقاعة الاجتماعات بالدور الأرضي بمقر الجبلاية.



جاء الاجتماع بهدف احتواء ثورة الحكام لتأخر صرف مستحقاتهم المالية، رغم كل الوعود السابقة من جانب مسئولى الجبلاية والتى كان آخرها قبل أيام قليلة من عيد الأضحى دون أن يتم تنفيذ تلك الوعود .

وشهد مقر اتحاد الكرة تجمع عدد كبير من الحكام من كل الدرجات والأقسام لمعرفة آخر المستجدات في حقوقهم المادية المتأخرة لدى الاتحاد وموعد صرفها.

وتصل مديونية الحكام إلى 27 مليون جنيه، فحكام الدوري الممتاز لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ الجولة 14، ما تسبب فى أزمة كبيرة.

ولم يعد فى استطاعة أعضاء لجنة الحكام السيطرة على الغاضبين، بسبب تأخر صرف المستحقات، أو منع الحكام من الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم، لأن البعض يذهبون إلى المباريات على نفقتهم الشخصية .

ويعانى عدد كبير من الحكام من الظروف المادية، خاصة المقيمين فى القاهرة ويسند لها مباريات بالصعيد أو الإسكندرية، مما يضطرهم للسفر والمبيت هناك على نفقتهم الخاصة.