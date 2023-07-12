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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التخطيط: وفرنا ربع تريليون جنيه فى الموازنة الحالية

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تراجع عجز الميزان التجارى غير البترولى بشكل كبير بنسبة 31.4٪ خلال الربع الأول من عام 2023، مسجلًا 3.8 مليار دولار انخفاضًا من 21.1 مليار دولار في الفترة المناظرة من عام 2022، مرجعة ذلك إلى انخفاض قيمة الواردات غير البترولية لأدنى مستوياتها مسجلة 17.1 دولار مليار في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنحو 21.5 مليار في نفس الربع في عام 2022 ، بمعدل انخفاض قدره 20.5٪.

وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى انخفاض قيمة الصادرات غير البترولية بنحو 6.4٪ مسجلة 8.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023 انخفاضًا من حوالي 9.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022، وفى المقابل برزت الفاكهة كأكبر سلع الصادرات غير البترولية من حيث القيمة لمصر، مسجلة حوالي 714.0 مليون دولار مقابل حوالي 643.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، وجاءت الأسمدة في المرتبة الثانية مسجلة حوالي 704.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بنحو 720.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.

ونوهت الوزارة، إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023، بنسبة 0.1% انخفاضًا من 7.2٪ في نفس الربع من العام السابق، نتيجة الانخفاض في أعداد العاطلين عن العمل بمقدار 26.000 ألف شخص  مقارنة بالربع نفسه في في العام الماضي، كما ارتفع عدد المشتغلين 241.000 ألف شخص مقارنة بنفس الربع من العام السابق، لذا أبقت الوزارة على التوقعات المستقبلية لمعدلات البطالة لتتراوح فى المتوسط ما بين 7.3% و7% خلال العام المالى الحالى 2023/2024.

وفى سياق متصل، تواصل وزارة التخطيط تنفيذ خطة ترشيد الإنفاق الاستثماري بما يراعى التركيز على المشروعات ذات الأولوية، سواء بالنسبة لأهميتها بالنسبة للمواطن والتى تخطت نسبة تنفيذها 70%، وعدم التوسع فى مشروعات جديدة غير ذات جدوى، لافتة إلى أن تلك الخطوة ساهمت فى توفير أكثر من ربع تريليون جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى 2023/2024.

وزارة التخطيط عجز الميزان التجاري الميزان التجارى قيمـة الصادرات معدل البطالة الإنفاق الاستثمارى

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