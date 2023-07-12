ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

افتتاح معرض ملتقى "عيون" الدولى الثالث بقاعة زياد بكير فى الأوبرا.. الإثنين

رئيس الأوبرا
رئيس الأوبرا

يفتتح الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، والدكتور حمدي أبوالمعاطي، نقيب الفنانين التشكيليين السابق، في السابعة مساء الإثنين ١٧ يوليو بقاعة زياد بكير، معرض ملتقى عيون الدولى الثالث للفنون التشكيلية بعنوان "ملامح" تنسيق الفنان مصطفى السكري، والذي يستمر حتى السبت ٢٢ يوليو.

يهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على المواهب الفنية الشابة إلى جانب نخبة من الفنانين التشكيليين المحترفين للمساهمة في تبادل الخبرات، حيث يشارك حوالي ٥٠ فنانًا مصريًا، و٢٠ فنانًا عربيًا وأجنبيًا، منهم مشاركات عن بُعد من: عمان، السعودية، تونس، المغرب، روسيا، بنما والكويت.

ويهدف عنوان المعرض إلى تصوير أحد ملامح الحياة اليومية (الاجتماعية، الروحانية، الدينية، الشخصية) بمختلف المدارس الفنية (السريالية، التعبيرية، التأثيرية، الواقعية، الرومانسية، الكلاسيكية) ويضم ٧٠ عملًا فنيًا مميزًا في مجالات التصوير الزيتي، الإكريليك، الرصاص، النحت، الأشغال الفنية، الفحم، التعتيق والديكوباج.

١٧ يوليو افتتاح معرض الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا الفنانين التشكيليين المواهب الفنية الشابة قاعة زياد بكير

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسرقة فيلا توفيق عكاشة.. من الجانى؟

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 والحد الأدنى للدرجات الوظيفية

توفيق عكاشة يطالب بسرعة ضبط لصوص منزله فى 6 أكتوبر

التخطيط: وفرنا ربع تريليون جنيه فى الموازنة الحالية

العالمية للأرصاد الجوية: الكرة الأرضية تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى