افتتاح معرض ملتقى "عيون" الدولى الثالث بقاعة زياد بكير فى الأوبرا.. الإثنين

يفتتح الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، والدكتور حمدي أبوالمعاطي، نقيب الفنانين التشكيليين السابق، في السابعة مساء الإثنين ١٧ يوليو بقاعة زياد بكير، معرض ملتقى عيون الدولى الثالث للفنون التشكيلية بعنوان "ملامح" تنسيق الفنان مصطفى السكري، والذي يستمر حتى السبت ٢٢ يوليو.

يهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على المواهب الفنية الشابة إلى جانب نخبة من الفنانين التشكيليين المحترفين للمساهمة في تبادل الخبرات، حيث يشارك حوالي ٥٠ فنانًا مصريًا، و٢٠ فنانًا عربيًا وأجنبيًا، منهم مشاركات عن بُعد من: عمان، السعودية، تونس، المغرب، روسيا، بنما والكويت.

ويهدف عنوان المعرض إلى تصوير أحد ملامح الحياة اليومية (الاجتماعية، الروحانية، الدينية، الشخصية) بمختلف المدارس الفنية (السريالية، التعبيرية، التأثيرية، الواقعية، الرومانسية، الكلاسيكية) ويضم ٧٠ عملًا فنيًا مميزًا في مجالات التصوير الزيتي، الإكريليك، الرصاص، النحت، الأشغال الفنية، الفحم، التعتيق والديكوباج.