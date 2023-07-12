وزير التنمية ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض الحرف اليدوية.. غدًا

يفتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عصر غدٍ الخميس، معرض الحرف اليدوية الذى تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان "معرض القاهرة للحرف اليدوية"، بمشاركة عدد كبير من العارضين والفنانين.

وكان أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عن تنظيم أكبر حدث رياضى يتم على أرض العاصمة "ماراثون القاهرة" صباح يوم الجمعة المقبل.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الماراثون يأتى فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى ١٠٥٤، مشيرًا إلى أنه سيتضمن سباقًا للجرى، والدراجات الهوائية، والدراجات البخارية.

وأضاف محافظ القاهرة أن نقطة بدء الماراثون ستكون من محور ياسر رزق مرورًا بكوبرى طه حسين وانتهاءً بمتحف الحضارة المصرية.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم اختيار هذا المسار لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتعريفهم بأحد الإنجازات العملاقة التى أقامتها الدولة فى وقت قياسى لتيسير حركة المركبات واختصار الوقت والحد من استهلاك المحروقات لتحسين جودة الهواء، وتعريفهم على كوبرى طه حسين الذى يعد عملًا هندسيًا فريدًا فى مجال تشييد الكبارى، حيث تم تشييده فى ٩ أشهر فقط من العمل المتواصل.

وفى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى ١٠٥٤، افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حديقة اللواء أ. ح جمال محمد على "الواحة"، والتى انتهت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من إنشائها بجوار موقف الحى العاشر الجديد بميدان الواحة بحى شرق مدينة نصر.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحديقة، التى تبلغ مساحتها ٥ أفدنة، تأتى ضمن الجهود التى تبذلها محافظة القاهرة لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، وهى إحدى أهم الأولويات التى تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة.