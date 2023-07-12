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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

5 مصابين فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف بسبب "خلافات الجيرة"

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 5 أشخاص بينهم سيدة، اليوم الأربعاء، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الحومة التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم فرض كردون أمني بمحيط القرية؛ لمنع تجدد الاشتباكات.

تلقت الأجهزة بمديرية أمن بن سويف، إخطارًا من أمور مركز شرطة الواسطى بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الحومة التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، نتج عنها إصابة 5 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وضبط طرفي المشاجرة.

وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وتبين أن المصابين هم: "شعبان.م.م"، 26 سنة، مصاباً بجرح قطعى بفروة الرأس 5 سم، و"على.م.م"، 36 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و"أمين.م.م"، 22 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، و"وفاء.ا.م"، 55 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و"محمد.م.ع"، 32 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بقرية الحومة.

وتحرر المحضر اللازم، وضبط طرفي المشاجرة، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

الإسعاف المصرية بني سويف شرطة النجدة بمحافظة بني سويف مركز الواسطى مستشفي الواسطى المركزي

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