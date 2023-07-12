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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية السوداني: ننظر بإيجابية لمبادرة الوساطة المصرية وانعقاد قمة دول الجوار

وزير الخارجية السوداني
وزير الخارجية السوداني

أكد وزير الخارجية السوداني علي الصادق، الأربعاء، أن بلاده تنظر بإيجابية لمبادرة الوساطة المصرية وعقد قمة دول جوار السودان في القاهرة غدا.

وحذر وزير الخارجية السوداني في تصريحات اليوم من صعوبة تحقيق أهداف المبادرة المصرية، في حال شارك فيها آخرون من خارج المنطقة.

وتعليقا على مبادرة مصر لاستضافة قمة دول الجوار غدا الخميس، قال الصادق في تصريحات لتلفزيون السودان: "ننظر إليها بإيجابية، ونتمنى تحقيق أهدافها وحل مشكلات السودان".

وأشار الصادق، إلى أنه إذا كثرت أطراف المبادرة، وجرى إقحام آخرين من غير المنطقة فيها، فمن الصعب تحقيق أهدافها.

وأضاف وزير الخارجية السوداني، أن الرئيس الكيني وليام روتو، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يريدان تحقيق بعض المكاسب في الإقليم، لكن هذا لا يكون على حساب السودان.

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الرئيس الإريترى يتوجه إلى مصر للمشاركة فى قمة دول جوار السودان

مالك عقار يترأس وفد السودان المشارك بقمة دول الجوار بالقاهرة غدا

وكشفت وسائل إعلام سودانية عن أن وفد السودان المشارك في مؤتمر قمة دول جوار السودان بالقاهرة، سوف يكون برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، كما سيضم الوفد وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

من جانبها، أشادت وزارة الخارجية السودانية، أمس، بقمة دول الجوار التي تستضيفها القاهرة ودعت إليها مصر.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها، رفض السودان نشر أي قوات أجنبية في السودان وستعتبرها قوات معتدية.

كما أعربت الخارجية السودانية عن رفضها واستنكارها تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الداعية إلى فرض حظر جوي في السودان.

ويعقد المؤتمر بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة، حيث يعد المؤتمر طريقة لدخول دول الجوار والاجتماع على حل الأزمة السودانية، كونهم الأكثر حرصًا على الوصول لاستقرار الأوضاع بالسودان، وذلك لتفادي الوقوع في نفس الأزمات التي تعرضت لها بعض الدول العربية، مثل ليبيا وسوريا ولبنان واليمن مؤخرًا.

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مالك عقار يترأس وفد السودان المشارك فى قمة دول الجوار بالقاهرة

وزير الخارجية السودانى الوساطة المصرية قمة دول الجوار السودان الرئيس الكيني

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