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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مالك عقار يترأس وفد السودان المشارك فى قمة دول الجوار بالقاهرة

مالك عقار
مالك عقار

كشفت وسائل إعلام سودانية عن أن وفد السودان المشارك في مؤتمر قمة دول جوار السودان بالقاهرة، سوف يكون برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، كما سيضم الوفد وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

من جانبها، أشادت وزارة الخارجية السودانية، أمس، بقمة دول الجوار التي تستضيفها القاهرة ودعت إليها مصر.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها، رفض السودان نشر أي قوات أجنبية في السودان وستعتبرها قوات معتدية.

كما أعربت الخارجية السودانية عن رفضها واستنكارها تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الداعية إلى فرض حظر جوي في السودان.

ويعقد المؤتمر بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة، حيث يعد المؤتمر طريقة لدخول دول الجوار والاجتماع على حل الأزمة السودانية، كونهم الأكثر حرصًا على الوصول لاستقرار الأوضاع بالسودان، وذلك لتفادي الوقوع في نفس الأزمات التي تعرضت لها بعض الدول العربية، مثل ليبيا وسوريا ولبنان واليمن مؤخرًا.

مصر تستضيف قمة دول الجوار

وأعلن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن أن مصر سوف تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان يوم 13 يوليو الجاري. 

وأشار متحدث رئاسة الجمهورية إلى أن ذلك يأتى في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

وقال: "تستضيف مصر في 13 يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى".

قمة دول الجوار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار السودان القاهرة وزير الخارجية علي الصادق

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