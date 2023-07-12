الرئيس الإريترى يتوجه إلى مصر للمشاركة فى قمة دول جوار السودان

يتوجه الرئيس الأريتري أسياس أفورقي إلى مصر، اليوم للمشاركة في قمة قادة دول جوار السودان، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة الوضع في السودان.

وبحسب بيان لوزير الإعلام الإريتري يماني جبر ميسكل، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، قال: "بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجه الرئيس أسياس أفورقي إلى مصر لحضور قمة قادة الدول المجاورة للسودان".

وبحسب وزير الإعلام الإريتري يضم الوفد الرئاسي وزير الخارجية عثمان صالح بجانب مستشار رئيس الجمهورية.

وتستضيف مصر غدًا قمة دول الجوار السودان لبحث تطورات الوضع في السودان وإنهاء الأزمة المستمرة منذ أشهر.