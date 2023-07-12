إقبال كبير على السيرك بمدينة بدر.. ومواطنون: متنفس ترفيهى وبأسعار فى متناول الجميع

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، شهدت مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، إقامة السيرك الروسي الأوروبي كوسيلة ترفيهية وتسلية لسكان المدينة خاصة خلال فترة الأعياد والمناسبات، ويعد ضمن الأماكن الترفيهية التي تم افتتاحها مؤخرًا من أجل توفير كل الخدمات لسكان المدينة، ومنذ أن تم افتتاح السيرك يشهد إقبالًا كبيرًا من الأهالي من داخل وخارج المدينة.

شهد سيرك مدينة بدر تواجد آلاف المواطنين على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وأشادوا بفعالياته التي لاقت إعجاب الوافدين عليه سواء من داخل المدينة أو خارجها.

وقال محمد علاء، أحد سكان مدينة بدر، إن أماكن الترفيه والتنزهه بالمدينة ليست كثيرة مثل مناطق أخرى، لذا كان وجود السيرك الحدث الأضخم والذي جذب إليه السكان من كل الفئات خاصة الأسر للترفيه لما يضمه من فعاليات وفقرات متنوعة ومميزة.

وأضافت إنجي مجدي، إحدى أهالي مدينة بدر التابعة، أن التنظيم جيد خاصة في طريقة حجز تذاكر الدخول، وتم توفير أكثر من مكان بمختلف أحياء المدينة للحجز، بالإضافة لتوافر شباك تذاكر مجاور للسيرك نفسه في مركز الحي الأول، مشيرة إلى أن المواعيد تناسب الجميع، وتم توفير مواعيد صباحية ومسائية بأسعار تبدأ من ٢٥، ٤٠، و٧٥ جنيهًا، والأطفال أقل من ٣ سنوات الدخول مجانًا.

ويستكمل طارق سلامة، من سكان بدر: تنظيم فعاليات السيرك جاءت من أجل خدمة سكان المدينة والمناطق المجاورة ومنها الشروق، مدينتي، العاشر من رمضان، هليوبوليس الجديدة، العبور، الرحاب، مشيرًا إلى أن السيرك الروسي الأوروبي جاء برعاية مجلس أمناء وجهاز مدينة بدر بقيادة الكابتن محمد هاشم الحلو، بأسعار مخفضة.

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