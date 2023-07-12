توريد 471 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا منذ بدء التوريد

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2023، حيث تم توريد 471 ألف طن حتى اليوم الأربعاء، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيرًا إلى أن نسبة المساحة المزروعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 243 ألف فدان لهذا العام.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الشون والصوامع الحكومية استقبلت صباح اليوم الأربعاء، 584 طنًا و236 كيلوجراما من القمح، لافتًا إلى أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، وتذليل العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقًا للقواعد والاشتراطات اللازمة، وحفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

وأكد أن موسم التوريد الحالي الذي بدأ منتصف أبريل الماضي، لم يشهد حتى الآن أي شكاوى أو أزمات من الموردين والمزارعين، حيث لم تتلق غرفة العمليات بمديرية التموين أي شكاوى من المردين والمزارعين أثناء قيامهم بتوريد محصولهم من القمح لشون وصوامع المحافظة، خاصة بعد إعلان محافظ المنيا أن المحافظة حققت أكثر من المستهدف توريده من القمح للموسم الحالي الذي يسير بشكل طيب للغاية، مشيرًا إلى أن مديرية التموين وأجهزة المحافظة قدمت كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للموردين والمزارعين بالشون والصوامع وكل المواقع التخزينية بجميع مراكز المحافظة التسع.