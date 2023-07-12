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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد الكشف عن 300 ألف مولود.. تعرف على الخدمات الطبية المقدمة ضمن "الأمراض الوراثية"

مبادرة الأمراض الوراثية
مبادرة الأمراض الوراثية

 

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثى الولادة، فحصت نحو 300 ألف مولود  منذ انطلاق المبادرة فى 13 يوليو 2021 وحتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحى وخالِ من مسببات الإعاقة.
وأشارت الوزارة إلى أن حزمة الخدمات الطبية التى تقدمها المبادرة تشمل؛ متابعة مستمرة لحالة المولود، تأهيل المولود المصاب، تقديم الدعم النفسي للأسر، متابعة المرض والحد من مضاعفاته، تدريب الأسر على كيفية التعامل مع أطفالهم،  تدريب الأسر على إعداد وجبات تتناسب مع الطفل المصاب المبادرة.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف فحص الأطفال حديثى الولادة من 19 مرضًا وتشمل؛ "قصور الغدة الدرقية الخلقى، تضخم الغدة الكظرية الخلقى، أنيميا الفول، ارتفاع حمض جلوتاريك بالدم، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، مرض البول القيقبى،التليف الكيسى، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعى هيدروبيترين، ارتفاع التيروزين فى الدم "النوع الأول" ارتفاع الجالاكتوز فى الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز".
وبدوره أفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، بأن المبادرة تعمل حالياً بمرحلتها الأولى للكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين، فى حضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية إجراء المسح الطبى لجميع الأطفال حديثى الولادة، بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.
 

 

مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية جيل صحي مسببات الإعاقة حزمة الخدمات الطبية

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