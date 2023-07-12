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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جمعت بين السياسة والفن.. فايدة كامل مطربة دخلت موسوعة جينيس كأقدم برلمانية بالعالم

فايدة كامل
فايدة كامل

تحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد المطربة التي دخلت موسوعة جينيس كأقدم برلمانية بالعالم، واستطاعت أن تجمع بين السياسة والغناء والتمثيل فايدة كامل، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1932.

وحققت فايدة كامل عديد من النجاحات خلال مسيرتها بمجلس الشعب، وتستعرض الدستور أبرز المعلومات عنها :

  • بدأت فايدة كامل بالدخول بعالم السياسة بسبب حبها لها ودراستها بكلية الحقوق، وكان تمثيلها السياسي عقب خوضها معركة انتخابات مجلس الشعب عام 1971.
  • أثرت ميول فايدة كامل السياسية على فنها، حيث قدمت أشهر الأغنيات الوطنية التي ألهبت حماس المصريين.
  • كانت فايدة كامل قادرة على سحق منافسيها عن دائرة الخليفة والسيدة عائشة التي ترحت عنها، حيث وحصلت على أعلى الأصوات.
  • كانت تعد إحدى أقوى عضوات البرلمان، ومن أشهر الأسماء السياسية التي ساهمت في العديد من التشريعات والتعديلات الدستورية خلال فترة تواجدها بالمجلس.
  • حصلت فايدة كامل على حصانة استطاعت الحفاظ عليها على مدار 34 عامًا، فاحتفظت بلقب "سيادة النائبة" لأعوام كثيرة.

 

  • سجلت فايدة اسمها بموسوعة "جينيس"، باعتبارها أقدم نائبة تحت القبة.
  • استطاعت لسنوات متواصلة أن تحتفظ بمقعدها لعدة دورات، دون أن ينجح أقوي منافسيها في أخذ مقعد البرلمان منها.

 

  • اهتمت بخدمة أبناء دائرتها، ومواجهة خصومها، نفذت عدد من المشروعات مثل إدخال مشروع الصرف الصحى ومياه الشرب ورصف الطرق وبناء 11 مدرسة وإنشاء 5 مراكز للشباب بدائرة الخليفة.

 

  • اهتمت ببناء المؤسسات الخيرية لرعاية الفقراء والأيتام وبناء المستشفيات.

 

  • مثلت المرأة المصرية فى كثير من المؤتمرات الدولية، وناقشت عدد من القضايا المتعلقة بحقوقها، مثل قانون الخلع، قانون إعطاء الجنسية المصرية لأبناء الأم المتزوجة من أجنبى.

 

 

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