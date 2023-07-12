محافظ الدقهلية يفتتح عدة مشروعات في ميت غمر

زار الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، مركز ومدينة ميت غمر وافتتح عددًا من المشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 4.5 مليون جنيه بمشاركة المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب محمد المرشدي، والنائب أحمد الألفي، والنائب محمود العزب، والنائبة ميرفت عاذر، والنائبة جيهان فاضل، واللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

وأشار المحافظ، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر ببناء الإنسان المصري من خلال توفير الخدمات له في كل القطاعات الخدمية المختلفة الصحية والتعليمية والترفيهية والقطاعات الحكومية الأخرى التي تؤدي خدمة يومية للمواطنين.

وثمّن مختار، دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب أروع الأمثلة في المشاركة المجتمعية والذي يُعد شريكًا أساسيًا في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في كل القطاعات من خلال بناء المساجد وتطوير المستشفيات وتوفير أراضي لبناء المدارس وغيرها.

وافتتح المحافظ، قسم حضّانات الأطفال بمستشفى اتميدة المركزي بتكلفة 1 مليون جنيه، واستمع إلى شرح مفصل حول مراحل تطوير وعمل الحضّانة، وتفقد مركز الغسيل الكلوي والتقى بالمواطنين واستمع إلى مشاكلهم ومطالبهم، ووجّه لوكيل وزارة الصحة بسرعة حلها.

كما افتتح مختار، مركز شباب البوها بقرية البوها بتكلفة إجمالية 1مليون و600 ألفًا، وتفقد المبنى المكون من عدد 2 طوابق يضم كل الأنشطة الرياضية.

وافتتح المحافظ، دار مناسبات إمام الدعاه الشيخ محمد متولي الشعراوي بمدينة ميت غمر، بتكلفة 1 مليون و300 ألفًا، وتفقد المبنى والمكان المقترح لإنشاء متحف لمقتنيات فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وتفقد أعمال التطوير التي تمت بمقابر مدينة ميت غمر بتكلفة 650 ألف جنيه، وأعمال تطوير ميدان فاطمة الزهراء بتكلفة 250 ألف جنيه.