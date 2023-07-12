رفع 292 طن قمامة ومخلفات من شوارع كفر الزيات خلال 24 ساعة

رفع عمال الوحدة المحلية في مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، نحو 292 طنًا من القمامة والمخلفات والتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية خلال 24 ساعة، وذلك في إطار جهود الحفاظ على النظافة العامة والحد من انتشار الأمراض.

وقال عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، إن عملية رفع القمامة والمخلفات جاءت في إطار خطة شاملة لتحسين النظافة العامة في المدينة، وتعزيز جهود الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف داود: "نحن نعمل بشكل مستمر على جمع ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والطرق الفرعية في المدينة، ونسعى جاهدين لتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين".

يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المدينة، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، وتعد هذه الخطوة استجابة سريعة لتحديات النظافة العامة في ظل الظروف الصحية الحالية.

وتعمل السلطات المحلية بشكل دؤوب على تحسين الخدمات العامة في المدينة، وتشجيع المواطنين على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظافة العامة في محيطهم، والمساهمة في تحسين الصحة العامة للجميع.

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها السلطات المحلية في محافظة الغربية، للحفاظ على النظافة العامة والحد من انتشار الأمراض.

وفي هذا الصدد، أشار محافظ الغربية، إلى أن هذه الحملات ستستمر بشكل مستمر، وذلك بهدف تحسين البيئة العامة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وتعد هذه الحملة جزءًا من الإجراءات الوقائية التي تتخذها السلطات المحلية للحد من انتشار الأمراض والحفاظ على صحة المواطنين، وذلك في ظل الظروف الصحية الحالية التي تمر بها البلاد.

وأكد رئيس مدينة كفر الزيات، أن توجيهات محافظ الغربية، دائمًا إلى أن النظافة العامة تعد من الأساسيات التي يجب الاهتمام بها في أي مجتمع، حيث تسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتحسين نوعية الحياة. ولذلك، يجب على جميع المواطنين المساهمة في هذه الجهود، والتعاون مع السلطات المحلية في الحفاظ على النظافة العامة والحد من انتشار الأمراض.