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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تحصد المركز الثاني بين منظومة الجامعات المصرية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، عن حصول الجامعة على المركز الثاني في مجال محو الأمية على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بعد محو أمية ١٣٨٤٧ دارسًا وفقًا لنتائج دورة أبريل عام ٢٠٢٣، جاء ذلك ببيان إنجاز الجامعات الحكومية عن دورة أبريل ٢٠٢٣ الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكد عبدالخالق، أن الجامعة تواصل إنجازاتها المتميزة في مجال محو الأمية، وذلك تنفيذًا لمسؤوليتها نحو المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية منذ عام ٢٠١٤ وفِي إطار الإسهام في التنمية المستدامة، والتي يأتي على رأس أولوياتها الاهتمام بالعنصر البشري ومواكبة التطور المتلاحق في جميع المجالات.

وأضاف رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة، اتخذت العديد من الإجراءات التنفيذية لمحو الأمية في المجتمع المحيط من حصر أعداد الأميين في المراكز والقرى والنجوع، وعقد الندوات التثقيفية التوعوية داخل الجامعة وخارجها، وذلك بالتعاون مع مركز تعليم الكبار والمشاركة في الفعاليات الثقافية والمنتديات واللقاءات والمؤتمرات وورش العمل في مجال محو الأمية، وعقد دورات تدريبية لطلاب الجامعة بالتعاون مع فروع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتقديم حوافز للطلاب المتميزين المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية من أجل تحفيزهم لمواصلة الجهود لتحرير المواطنين من الأمية.

اتخاذ القرار الاندماج الباحثة التطور التنمية المستدامة الهيئة العامة لتعليم الكبار الجامعات الحكومية الحكومية الفعاليات الثقافية المراكز والقري والنجوع

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