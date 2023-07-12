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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محمود عباس: هذا الزيتون نحن زرعناه وإذا اقتلعوا شجرة سنزرع مكانها ألف شجرة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، اليوم الأربعاء، أن مخيم جنين أيقونة النضال والصمود والتحدي في كل أنحاء العالم.

وأضاف الرئيس عباس، خلال زيارته الأولى منذ عشر سنوات مخيم جنين، اليوم، “لم ولن ننسى مخيمات نابلس وكل مخيمات الوطن، لن ننسى القدس عاصمة دولة فلسطين وليس أبوديس، القدس الحرم القدسي والصخرة هي عاصمة فلسطين وليس ما حول القدس”.

وتابع أبومازن "هذا الزيتون نحن زرعناه ونحن نحافظ عليه وإذا اقتلعوا شجرة سنزرع مكانها ألف شجرة، هذه هي فلسطين وهذا هو الشعب الفلسطيني".

أبو مازن: اليد التي ستمتد إلى وحدة الشعب الفلسطيني وأمنه وأمانه واستقراره ستقص من جذورها

وأكد الرئيس الفلسطيني أن اليد التي ستمتد إلى وحدة الشعب الفلسطيني وأمنه وأمانه واستقراره ستقص من جذورها.

وأضاف عباس "جئنا لنقول إننا سلطة واحدة ودولة واحدة وقانون واحد وأمن واستقرار واحد، جئنا اليوم لنتابع إعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها، وسنبقى صامدين في بلدنا ولن نرحل".

وأكد عباس أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، قائلا "سنبني دولة فلسطين المستقلة وأكرر أن عاصمتها ستكون القدس وليس أبو ديس".

وشدد عباس على أن كل الشعب الفلسطيني مع أهل جنين ومخيمها، مستدركا "شعبنا في الشتات قلوبهم وعيونهم معكم حتى تحقيق النصر، وأقول للقاصي والداني إن السلطة الفلسطينية سبتقى واحدة وكل من يعبث بوحدتها لن يرى إلا ما لا يعجبه".

ووصل الرئيس الفلسطيني، في وقت سابق من اليوم، إلى جنين، لتفقد أوضاع المواطنين، ولمتابعة سير العمل بإعادة إعمار جنين ومخيمها.

واستقبل أبومازن، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية وأعضاء من القيادة الفلسطينية، والحكومة، ومحافظ جنين أكرم الرجوب، وقادة الأجهزة الأمنية، وممثلو الفعاليات والمؤسسات الرسمية والأهلية.

ووضع أبومازن، إكليلا من الزهور في مقبرة الشهداء الجديدة بمخيم جنين، وقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء، مستذكرا دورهم الكبير في طريق تحرير الوطن.

الرئيس الفلسطيني مخيم جنين نابلس القدس فلسطين الحرم القدسي أبو مازن

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