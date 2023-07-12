بمشاركة 75 دار نشر.. افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

افتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، المعرض الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشرة، التي تقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب، خلال الفترة من 12 إلى 26 يوليو 2023.

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، إن اليوم يفتتح معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب، يشارك أكثر من 75 دار نشر مصرية وعربية، مشيرا إلى أن الجديد هذا العام جناح خاص بالأطفال يضم 14ناشرا متخصصا للأطفال بالإضافة إلى سور الأزبكية.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذا العام يقام على هامش المعرض أنشطة ثقافية متعددة ومجموعة كبيرة من الفعاليات التي تتجاوز 100 فعالية، وتتنوع بين ندوات، ومحاضرات، وورش العمل، ومؤتمرات.

وتتنوع محاور الأنشطة الثقافية بين الشباب، المرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها، والتكنولوجيا، والفنون، والتنمية البشرية. ويناقش المعرض مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية مثل تطوير التعليم، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وقضايا المرأة والدراما. كما يقدم البرنامج الثقافي مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بتعليم الكتابة الهيروغليفية، والخط العربي، وورشة الترجمة الإبداعية والكتابة الأكاديمية، كما يقدم أيضًا ورشا لإنتاج الأفلام الوثائقية، وورشا أخرى للكتابة الإبداعية بكل فروعها. كما يستضيف المعرض هذا العام مجموعة كبيرة ومتميزة من الأدباء والفنانين والإعلامين والشعراء، غيرهم.

من جهته، أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة حريصة على تواجد مبدعي الإسكندرية في برنامجها الثقافي بشكل مكثف، كما يقدم البرنامج الثقافي للمعرض مجموعة من الندوات التفاعلية تحت عنوان "للإبداع السكندري وجوه كثيرة"، يستضيف فيها كبار المثقفين السكندريين.

يُقام المعرض بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات، يوميًا من الساعة 10,00 صباحًا وحتى الساعة 10,00 مساءً، ماعدا أيام الجمعة (من 2,00 ظهراً وحتى 10,00 مساءً) والدخول مجاني.

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