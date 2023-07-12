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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"النقل" تعقد دورات تدريبية  للعاملين لتنشيط سياحة يخوت السفارى ورفع مستوى

النقل تعقد دورات
"النقل" تعقد دورات تدريبية  للعاملين

"النقل" تعقد دورات تدريبية  للعاملين لتنشيط سياحة يخوت السفارى ورفع مستوى

فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس  عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، واتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في تنمية الاستثمارات السياحية بشكل كبير وفي اطار خطة وزارة النقل للاهتمام والنهوض بالعنصر البشرى وبناء القدرات الفنية لتلك الكوادر الهامة فى رفع مستوى الأمن والسلامة للعاملين فى  قطاع سياحة اليخوت بما يحقق تقديم خدمة بكفاءة عالية لراغبى الحصول على سياحة السفارى واليخوت السياحية بالبحر الأحمر . 

فقد وجه  الفريق مهندس  كامل الوزير - وزير النقل رئيس المجلس الاعلى لمعهد تدريب الموانى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للتنسيق مع معهد تدريب الموانى  والمختصين في وزارة السياحة ومحافظة البحر الاحمر وغرفة سياحة الغوص  لتنفيذ دورات تدريبيةودورات تنشيطية للعاملين على اليخوت السياحية فى مهنة (ريس بحرى عائمة بحرية )وفى مهنة (بحرى عائمة بحرية) و تم البدء فى تنفيذ هذه الدورات بمدينة الغردقة أعتباراً من 2023/7/8 لمدة اسبوعين متتالين مجاناً مساهمة من الجهات عاليه تجاه العاملين في مجال يخوت السفاري  لتكون دورتين يوميا ( دورة بحرى صباحا ـ دورة ريس بحرى مساءا  ) 

وتهيب وزارة النقل بالراغبين فى تجديد او تنشيط شهاداتهم الحاصلين عليها الأنضمام لتلك الدورات متمنين لجميع العاملين فى هذا المجال التوفيق والنجاح

النقل سياحة اليخوت تدريبية العاملين

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