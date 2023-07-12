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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مسن سقط من قطار فى الشرقية

ارشيفية
ارشيفية

لقى طاعن في السن يبلغ من العمر 62 سنة مصرعه؛ إثر تعرضه لحادث سقوط من القطار بناحية محطة قطارات أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول  مواطن، مقيم بمركز منيا القمح، جثة هامدة إدعاء حادث قطار.

كشفت التحريات حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر سقوطه من القطار بناحية محطة قطارات أبو حماد، فيما تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حماد المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.

طاعن في السن حادث الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية مستشفى أبو حماد المركزي التحريات محطة قطارات

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