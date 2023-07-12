13 يوليو.. محاكمة البلوجر سلمى الشيمي في الفسق

حددت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، جلسة 13 يوليو 2023، لمحاكمة البلوجر سلمى الشيمي، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة تتنافى مع قيم المجتمع المصري.

وكانت قررت محكمة الجنح الاقتصادية بمجمع محاكم منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، قبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر سلمى الشيمي، وإلغاء حكم حبسها لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة نشر مقاطع فيديو وصور مخلة تتنافى مع قيم المجتمع المصري، كما قررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الدعوى.



يشار إلى أن المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، أصدرت قرارها في 18 من شهر أبريل الماضي، يقضى بمعاقبة عارضة الأزياء المعروفة البلوجر سلمى الشيمي عامين وغرامة 100 ألف جنيه، في الاتهام الموجه لها بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو تحض على الرذيلة كونها تحتوي على من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب والقيم المجتمعية.



كان تقدم أشرف فرحات المحامي، ومؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، ضد سلمى الشيمي؛ لاتهامها بتشويه الحضارة، وإهانة التاريخ الفرعوني العظيم، لقيامها بالتصوير بملابس فرعونية مثيرة ومزعجة بمنطقة سقارة الأثرية.