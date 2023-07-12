للمترجمين.. 4 جوائز عربية يمكنك الترشح لها

مؤخرًا؛ أعلنت عدد من المؤسسات الثقافية فتح باب الترشح لجوائزها في مجال الترجمة من اللغة العربية إلى لغات أخرى، والعكس أيضا، ولا يزال الباب مفتوحًا أمام من يرغب في المشاركة للترشيح بهذه الجوائز.

فإذا كنت من المترجمين العرب أو المصريين، يمكنك التقديم بالعمل المترجم إلى إحدى هذه الجوائز كالتالي:

- جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، أنه فتح باب الترشيح للجائزة في دورتها الحادية عشر اعتبارًا من 14 أكتوبر 2022 وحتى 14 أكتوبر 2023، للمختصين والمهتمين في مجال الترجمة وكذلك المؤسسات والهيئات ذات الجهود البارزة في الترجمة.

وتقسم فروع الجائزة إلى: جائزة الترجمة لجهود المؤسسات والهيئات، جائزة الترجمة في العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، جائزة الترجمة في العلوم الإنسانية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، جائزة الترجمة في العلوم الطبيعية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، جائزة الترجمة في العلوم الطبيعية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وجائزة الترجمة لجهود الأفراد.

وتتكون الجائزة لكل فرع من شهادة تقديرية تتضمن مبررات نيل الجائزة، مبلغ 750 ألف ريال سعودي (بما يعادل 200 ألف دولار أمريكي) لكل جائزة، مبلغ 500 ألف ريال سعودي (بما يعادل 133 ألف دولار أمريكي) لجائزة الترجمة لجهود الأفراد، وميدالية تذكارية.

ولاستيفاء شروط الترشيح يرجى زيارة موقع الجائزة http://translationaward.kapl.org.sa/، على أن ترسل الترشيحات إلى العنوان التالي:

جائزة الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمية للترجمة ص. ب. 86424 الرياض: 11622 المملكة العربية السعودية.

- جائزة ترجمان

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب بدولة الإمارات العربية المتحدة، فتح باب التسجيل للمشاركة في جائزة الشارقة للترجمة "ترجمان" لعام 2023، على أن يستمر تلقي الطلبات حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وتبلغ قيمة الجائزة الإجمالية مليون وثلاثمائة ألف درهم إماراتي، ومن المقرر أن يتم استقبال مشاركات دور النشر في العالم وفي الوطن العربي عبر الموقع الإلكتروني www.sibf.com

تُمنح هذه الجائزة للإصدارات الأجنبية الإبداعية والمعرفية المترجمة التي تستلهم الحضارة العربية والإسلامية، وهي الجائزة العالمية الأولى من نوعها في مجال الترجمة والتأليف وتسعى إلى استقطاب المشاركات الإبداعيّة التي تسهم في تعزيز حضور المؤلفات العربية عالمياً حيث تستقبل ترجمات الكتب التي تتناول الحضارة العربية الإسلامية شريطة أن يكون الإصدار المشارك مترجماً عن اللغة العربية مع التزام دور النشر بتقديم ما يثبت حقوق الملكية الفكرية وكافة الوثائق المرتبطة بشرعية التأليف والترجمة والنشر والتداول.

- جائزة الشيخ زايد للكتاب

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن فتح باب الترشح لدورتها الثامنة عشرة بداية من شهر يونيو الجاري وحتى الأول من أكتوبر 2023.

وتستقبل الجائزة المشاركات في هذه الدورة ضمن 10 فروع، عقب استحداث فرع "تحقيق المخطوطات" الذي يشمل الكتب المعنية بتحقيق النصوص التراثية العربية على نحو يتسم بالمنهجية العلمية في مختلف الحقول المعرفية والتراثية، إلى جانب صناعة المعاجم اللغوية والمتخصصة.

ويضم الفرع الجديد إلى فروع الجائزة التسعة الأصلية وهي الآداب، والترجمة، والتنمية وبناء الدولة، والثقافة العربية في اللغات الأخرى، وأدب الطفل والناشئة، والفنون والدراسات النقدية، والمؤلِّف الشاب، وشخصية العام الثقافية، والنشر والتقنيات الثقافية.

- جائزة الشيخ حمد للترجمة

أعلنت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن فتح باب الترشح والترشيح لدورتها التاسعة لعام 2023 وبقيمة إجمالية تبلغ مليوني دولار أمريكي، وسيكون الترشح والترشيح للدورة التاسعة إلكترونيّاً عبر الموقع الرسمي للجائزة، لتسهيل الإجراءات وتوفير تجربة سلسة لجميع المترشحين، علماً أن آخر موعد لتسلم الترشيحات هو 31 يوليو 2023.

تستمر الجائزة كعادتها في تكريم الإنجاز والجهود طويلة الأمد المبذولة في مجال الترجمة، سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات، فتم اختيار كل من اللغة البلغارية والسندية والصومالية كلغات فرعية (إلى جانب اللغتين الرئيستين) ضمن فئة جوائز الإنجاز لدورة 2023، لتحفيز جهود الترجمة من اللغة العربية وإليها في الدول الناطقة بهذه اللغات، وتشجيع استمرارية المثاقفة بين مجتمعات هذه الدول والمجتمعات العربية بالعموم.

اللغات الرئيسة لدورة 2023: الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإسبانية، الترجمة من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية، الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، والترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، وتبلغ قيمة جوائز المراتب الثلاث في كل فئة من فئات اللغات الرئيسة (200.000) دولار أمريكي.