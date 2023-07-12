غرق طفلين في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

لقي طفلان مصرعهما في أثناء الاستحمام في المجري المائي بترعة الإبراهيمية بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

تلقت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن مصرع طفلين غرقا أثناء الاستحمام في ترعة الإبراهيمية أمام مركز أبوقرقاص، هربا من الحر.

وانتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبو قرقاص وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ وتبين غرق كلا من: "م. أ"، 13 عاما ، و"أ. إ " ، 14 عاما، مقيمان بمركز أبوقرقاص.

تم انتشال الجثتين من داخل ترعة الإبراهيمية، من أمام قرية ماقوسة في زمام مركز المنيا.

تم نقلهما إلى مشرحة مستشفي الحميات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.