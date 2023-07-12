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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: يوفنتوس يفاوض لابورتي.. واللاعب يرحب

لابورتي
لابورتي

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن نادي يوفنتوس الإيطالي أبدى اهتمامه بضم مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي إيمريك لابورتي.

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن يوفنتوس تقدم بعرض لاستعارة لابورتي من السيتي مع خيار الشراء.

وأضاف التقرير، أن اللاعب أبدى موافقة على اللعب لليوفي في حين أن السيتي يريد بيعه بسعر لا يقل عن 30 مليون يورو.

صاحب الـ 29 عامًا أصبح يفتقد مكانه في تشكيل السيتي الأساسي منذ قدوم مانويل أكانجي وظل اعتماد بيب جوارديولا على جون ستونز وروبن دياز بجانب صعوبة وجود مكان له الموسم المقب في ظل اقتراب التعاقد مع المدافع الكرواتي جفارديول.

ولعب لابورتي موسمه السادس مع السيتي وحقق الثلاثية التاريخية حيث شارك في 179 لقاء وسجل 12 هدفًا.

يوفنتوس يوفنتوس الايطالى مانشستر سيتى لابورتي أيمريك لابورتي

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