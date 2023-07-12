"جنايات المنيا" تؤجل قضية "المحامين الثلاثة" إلى دور أكتوبر وتخلي سبيلهم

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنيا، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، قضية محامي المنيا الثلاثة، والمتهمين بالتحريض على القتل، إلى دور أكتوبر المقبل لسماع شهود النفي، مع إخلاء سبيلهم.

وكان نقيب المحامين عبدالحليم علام ، أصدر قرارًا بتشكيل هيئة دفاع عن محامي المنيا الثلاثة، والحضور معهم أثناء نظر القضية.

وضمت هيئة الدفاع، وفقا للقرار كلًا من؛ الأستاذ محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة، والأستاذ مجدي حافظ، نقيب محامي جنوب القليوبية، والأستاذ محمد خليل نقيب محامي طنطا، والأستاذ وائل ذكرى المحامي.

وكانت محكمة جنايات المنيا أجلت خلال جلستها المنعقدة في العاشر من يونيو الماضي، نظر القضية لجلسة 9 يوليو المقبل لحضور المحامين بشخصهم، قبل أن يتم تعديل رول الجلسات لتنظر يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023.

فيما تعقد لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة مقررها محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، الثلاثاء المقبل، الموافق 18 يوليو الجاري، ندوة قانونية بعنوان (أحكام الشيك مدنيًا وتجاريًا وجنائيًا)، وذلك بمقر نادي محامي بنها، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، تحت رعاية الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

يحاضر في الندوة الدكتور إسلام خضير، المحامي بالنقض – أستاذ القانون التجاري، ورئيس الهيئة الفرنسية للتحكيم الدولي.

يذكر أن لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين عقدت في الرابع من يونيو الماضي، 6 ندوات قانونية مختلفة بنقابات الإسكندرية وشمال الجيزة، حلوان وشمال القليوبية، وغرب طنطا، وحاضر فيها عد من أساتذة القانون والخبراء.

كما أن اللجنة على مدار عام قد اعتمدت ما يزيد على مائة محاضر قانوني، جميعهم حاملي رسالات الماجستير والدكتوراة، وأساتذة جامعات، وعقدت ما يقارب من ٨٥ ندوة قانونية بالعديد من النقابات الفرعية باستهدافات فاقت الخمسة ألاف محام من مختلف ربوع مصر ٠

يأتي ذلك من منطلق حرص النقابة العامة للمحامين، بقيادة النقيب العام عبدالحليم علام، على الاستمرار في أداء دورها التثقيفي؛ لإعداد أجيال قوية مثقفة قادرة على حمل لواء المحاماة، لينطلقوا إلى ساحات دور العدالة يضعون بصماتهم مسلحين بالعلم والمعرفة وأخلاق مهنتهم العظيمة.