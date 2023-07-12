"قلعها الخواتم".. اعترافات عاطل قتل عجوز البحيرة بدافع السرقة

كشفت مباحث البحيرة بالاشتراك مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز الدلنجات، عن غموض العثور على جثة ربة منزل عجوز مقتولة داخل منزلها بإحدى قرى مركز الدلنجات.

وتبين قيام عاطل بالدخول ليلًا إلى منزل المجني عليها من أعلى السطح لسرقة ما تتحلى به من مصوغات، إلا أنها استيقظت وحاولت الصراخ، فقام بالتعدي عليها بالضرب بكلتا يديه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة واستولى على هاتفها المحمول وخاتمين وفر هاربًا.

تلقى مأمور مركز شرطة الدلنجات، بلاغًا من "سميحة .ع. ع"، 51 سنة، ربة منزل، وتقيم قرية المسين دائرة المركز، بالعثور على جثة والدتها فؤادة 83 سنة ربة منزل، وبالانتقال والفحص تبين لضباط مباحث المركز العثور على جثة المجنى عليها مسجاة على سرير داخل حجرة نومها بمسكنها وترتدي ملابسها بالكامل، وبمناظرة الجثة تبين وجود كدمات ودماء بالوجه.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن المجني عليها تقيم بمفردها بالمنزل بعد زواج بناتها، وبمعاينة المنزل تبين عدم وجود كسر في الأبواب أو النوافذ، كما تبين بسؤال المبلغة أن المجني عليها كانت تتحلى بخاتمين من الذهب تبين اختفاؤهما، مما يرجح أن الحادث بغرض السرقة.

جرى إخطار اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة بالواقعة، وأمر بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه والأداة المستخدمة؛ حيث توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل، سبق اتهامه في عدد من قضايا السرقة ويقيم بنفس القرية، وبعد استئذان النيابة العامة تمكن ضباط المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض سرقة المجني عليها لعلمه بإقامتها بمفردها وارتدائها مصوغات ذهبية.

وقام بالتوجه فجر يوم الواقعة لمنزلها والدخول من أعلى السطح أثناء نومها وتوجه إلى غرفة نومها وقام بانتزاع الخاتمين من يديها وعقب استشعارها وجوده استيقظت من نومها وحاولت الصراخ والاستغاثة، فقام بالتعدي عليها بالضرب بيدية في وجهها وأنفها حتى خارت قواها وفارقت الحياة ولاذ بالفرار من مكان الجريمة.

وأضاف المتهم، أنه قام ببيع الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها لأحد السنترالات بمركز ناهيا بمحافظة الجيزة، كما قام بإخفاء الخاتمين بأرض زراعية مجاورة لمنزله وقام بالإرشاد عن المسروقات حيث تم ضبطها.