طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

يجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر اليوم، جولة ميدانية في جنين ومخيمها، لتعزيز صمود المواطنين، وتأكيد تلاحم القيادة مع الشعب في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد عضو مركزية حركة فتح عزام الأحمد، الأربعاء، أن الرئيس محمود عباس أراد أن يوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن زيارته هي عملية تعايش بين القيادة وأبناء الشعب الفلسطيني.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلي أن طائرة مروحية أردنية نقلت الرئيس الفلسطيني من رام الله إلي جنين.

من جانبه، وصف محافظ جنين، أكرم رجوب، الجولة بالمهمة والضرورية خاصة بعد عدوان جيش الاحتلال الأخير على المدينة ومخيمها، وما خلفه من دمار وخراب.

وأكد الرجوب، في تصريحات صحفية، أن جولة الرئيس عباس تحمل دلالات سياسية واجتماعية واقتصادية لمحافظة جنين، وتؤكد أنه يستجيب لكل حادث طارئ قد يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار الرجوب، إلى أن الجولة تحمل أبعادًا سياسية ورسالة للاحتلال الإسرائيلي بأن الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني ومحاولته البائسة في إفشال مشروع الدولة، لا يمكن أن تمر، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

لجنة الإعمار تكشف حجم الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي

قبل يومين، أعلنت لجنة إعمار مدينة جنين ومخيمها عن حصر الأضرار التي خلّفها عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير.

وأوضحت محافظة جنين أن طواقم وزارة الأشغال والبلديات تمكنت من فتح الطرق وإزالة الدمار من شوارع المخيم لتسهيل الحركة، إلى حين البدء بتعبيدها في أقرب وقت، حسب الوكالة الفلسطينية.

وأضافت أن الطواقم المشكلة من الوزارات والجهات ذات العلاقة تمكنت من إعادة الكهرباء إلى كل أحياء المخيم، والمياه إلى غالبية الأحياء، ويجري العمل على توفيرها للأحياء كاملة بأسرع وقت.

وأكدت أن الإمارات العربية المتحدة تبرعت بإعمار المخيم عن طريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كذلك الجزائر تعهدت بـ30 مليون دولار لإعادة الإعمار.