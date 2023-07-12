سفير الصين: استثمار 1.6 مليار دولار فى "تيدا مصر".. أهم مشروعات التعاون

أكد ممثل السفارة الصينية بالقاهرة، جان تشويانج، أن منطقة "تيدا" الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هو مشروع نموذجي نجح في جذب أفضل الشركات الصينية للاستثمار في تلك المنطقة الاستراتيجية.

واحتفلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمرور ٥٠ عامًا على العلاقات المصرية الصينية، و١٥ عامًا على إنشاء منطقة تيدا الصناعية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار السفير الصيني، على هامش الاحتفالية، إلى أن منطقة تيدا تصل مساحتها لـ 4 كيلومترات، وتبلغ الاستثمارات التي تم ضخها في تلك المنطقة 1.6 مليار دولار أمريكي، ونجحت في توفير 5000 فرصة عمل، وتعد من أهم مشروعات التعاون بين مصر والصين.

فيما أشار رئيس غرفة التجارة الصينية في مصر (chang weicai) إلى أن التعاون الاقتصادي المصري ممتد، ويعمل على تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، حيث بلغت عمليات التبادل التجاري بين مصر والصين منذ عام 2014، 10 مليارات دولار حتى اليوم.

وأضاف خلال الاحتفالية بمرور 15عامًا على إنشاء منطقة تيدا الصينية نجحت في جذب أفضل 500 شركة صينية للعمل في مصر، بإجمالي مبيعات لمنطقة تيدا بلغت 3.5 مليار دولار، وتم دفع ضرائب بلغت 2 مليار دولار أمريكي، ونستهدف خلال السنوات القادمة جذب صناعات مثل المعدات البترولية والصناعات النسيجية والكميائية، وصناعة السيارات.