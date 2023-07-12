نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انفوجراف بعنوان، النتائج المترتبة على فوز ميتسوتاكيس برئاسة وزراء اليونان وتأثيرها على مصر.

وذكرت عدة نتائج منها:

أولا النتائج المترتبة على فوز كيرياكوس ميتسوتاكيس برئاسة وزراء اليونان:

يعد ميتسوتاكيس زعيم حزب الديمقراطية الجديدة وفاز بمنصب رئيس الوزراء اليوناني لمدة 4 سنوات.

حاز حزب الديمقراطية الجديدة المنتمي إلى يمين الوسط على 40.5% من الأصوات كما حصل على على 158 مقعدا فى البرلمان المؤلف من 300 مقعد.

لا يزال اليونانيين يعانوا من ارتفاع تكاليف المعيشة على الرغم من انتعاش الاقتصاد اليوناني بفضل السياحة.

تعهد ميتسوتاكيس بتطبيق العديد من الإصلاحات الكبرى السريعة وحدد أهدافه للسنوات الأربعة القادمة لتتمثل فى:

زيادة الأجور

توظيف كوادر طبية فى المستشفيات العامة

تفوقت أسعار السندات اليونانية لاعتقاد المستثمرون أن نتائج الانتخابات تؤدي إلى انحراف عن الانضباط المالي الحالي

ثانيا: لماذا أثار فوز ميتسوتاكيس قلق المنظمات غير الحكومية والجمعيات والناشطون:

تزايد قلقهم تحديد فى الملف الخاص بالمهاجرين فى اليونان

حكومة ميتسوتاكيس السابقة اتبعت سياسة مشددة تجاه المهاجرين وارتكتبت ممارسات تتنتهك القانون المالي وحقوق الإنسان

ثالثا ميتسوتاكيس ومصر

يري ميتسوتاكيس أن الاتفاق المشترك بين مصر واليونان الخاص بإنشاء كابل تتحت سطخ البحر أمر شديد الأهمية لأمن الطاقة فى أوروبا

أكد رئيس وزراء اليونان أن مصر تعد من أهم مراكز الطاقة فى أقليم شرق المتوسط

دعم مواقف مصر فى قضية سد النهضة

ثمن رئيس الوزراء اليوناني دور مصر فى تحقيق الهدنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين

يري رئيس وزراء أن الرؤي المصرية واليونانية متوافقة بشأن القضية الليبية