منصة WATCH IT تطرح حلقتين جديدتين من مسلسل "ريفو 2"

طرحت منصة WATCH IT قبل قليل الحلقتين السابعة والثامنة من مسلسل «ريفو 2» بطولة الفنان أمير عيد وعدد كبير من النجوم ضمن الإنتاجات الأصلية للمنصة الرقمية الأوسع انتشارا والتي تعمل خلال الفترة الماضية على تقديم إنتاج مختلف ومميز.

مسلسل ريفو 2 على منصة WATCH IT

مسلسل ريفو 2 على منصة WATCH IT يتطرق إلى الكثير من التفاصيل التي تخص مصير “ريفو باند” والتي لم تذكر خلال الموسم الأول من المسلسل وتجيب على عدد من التساؤلات التي لم يعرفها الجمهور خلال الفترة الماضية.

حقق المطرب أمير عيد، نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بعد تصدر مسلسله الجديد “ريفو” عمليات البحث ونسب المشاهدة عبر منصة “واتش إت” الإلكترونية وموقع الفيديوهات “يوتيوب”، وقام صناعه بعمل جزء ثاني له لا يقل نجاحًا عن الموسم الأول له، لذلك تصدر قائمة الأكثر مشاهده بـ 3 أغنيات من مسلسل “ريفو 2”.

وحصدت أغنية “متكتف” ربع مليون مشاهدة خلال أيام من طرحها على يوتيوب، بينما حققت أغنية “وحشتيني” أكثر من 90 ألف مشاهدة، أما أغنية “طاير” فحققت 80 ألف مشاهدة.



ويشارك في بطولة المسلسل كل من صدقي صخر وعدد كبير من النجوم، بعد أن تصدرت الحلقتان الأولى والثانية الترند خلال الفترة الماضية بمشاركة كل من تامر هاشم، والفنان الشاب حسن أبوالروس، والفنانة ركين سعد، والفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

مواعيد عرض مسلسل ريفو 2

ويعرض مسلسل «ريفو» صباح كل أربعاء بواقع حلقتين في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ومن المقرر عرض الحلقات العشر الخاصة بالجزء الثاني على مدار 5 أسابيع.