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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أبرزها حماية القلب وتقوية العظام والأسنان.. فوائد التين الشوكي

التين الشوكي
التين الشوكي

فاكهة التين الشوكي هي فاكهة صيفية تتميز بالعديد من الفوائد، فهي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم، وتحسن عملية الهضم، وتقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، وتعزز جهاز المناعة، وتحفز نمو العظام.

يعزز المناعة
تسهم فاكهة التين الشوكي في إزالة السموم ولديها نشاط مضاد للأكسدة بسبب احتوائها على مستويات عالية من الفيتامينات C و E، قد تحتوي حصة واحدة من التين الشوكي على أكثر من ثلث احتياجاتك اليومية من فيتامين C، الذي يعرف أيضًا بحمض الأسكوربيك.

يقوي العظام والأسنان
يؤدي الكالسيوم دورًا أساسيًا في تشكيل أنسجة العظام، ويحتوي التين الشوكي على نسبة عالية منه في كل وجبة، عن طريق ضمان تناول كمية كافية من الكالسيوم في نظامك الغذائي، يمكنك الوقاية من العديد من مشاكل الأسنان، بالإضافة إلى الاضطرابات العظمية المرتبطة بالعمر مثل هشاشة العظام.

قد يساعد في الهضم
تحتوي فاكهة التين الشوكي، على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مماثلة لمعظم الفواكه والخضروات. وبالتالي، يمكن أن تسهم هذه الفاكهة الشوكية في تنظيم عملية الهضم.

تعمل الألياف على زيادة حجم البراز، مما يساعد الطعام على الانتقال بسهولة عبر الجهاز الهضمي، ونتيجة لذلك، تسهم في التخلص من مشاكل الإمساك والانتفاخ، وتقليل مخاطر الإصابة بمشاكل هضمية خطيرة مثل قرحة المعدة.

يحمي صحة القلب
يحتوي التين الشوكي على عدة مكونات تجعله مفيدًا جدًا لصحة القلب، أولاً وقبل كل شيء، يمكن أن تساعد الألياف العالية في الفاكهة على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

ثانيًا، يمكن أن تساعد الكميات الكبيرة من البوتاسيوم الموجودة في التين الشوكي على خفض ضغط الدم.

التين الشوكي فوائد التين الشوكي صحة القلب هشاشة العظام الكالسيوم

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