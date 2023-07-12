أحمد يحيى يتولى مهام رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

أصدر الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد يحيى، بمهام رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة.

وتولى "يحيى" العديد من المناصب الهامة بالهيئة أبرزها مدير لمكتب رئيس الهيئة، ومدير الإدارة العامة لقياس الرأي العام الدولي، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، ورئيس الإدارة المركزية للتدريب، كما عمل كملحق بالمكتب الإعلامي بسفارة مصر التابع للهيئة بالعاصمة اليبانية طوكيو.

ويذكر أن قطاع الإعلام الداخلي هو أحد القطاعات الرئيسية بالهيئة وتتبع له كافة مراكز الإعلام والنيل بكافة المحافظات والبالغ عددها نحو ٩٦ مركزا. وتقوم هذه المراكز بمهام التواصل مع الجماهير بالمحافظات ونشر الوعي في صفوفها بقضايا وطنية هامة مثل المواطنة والتنمية وتمكين المرأة وحماية الطفل وتنظيم الأسرة ومكافحة الختان والأمن الغذائي من خلال الندوات والمحاضرات وورش العمل بالتعاون مع الجهات الوطنية الأخرى والمجتمع المدني.