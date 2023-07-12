ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد يحيى يتولى مهام رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

الدكتور أحمد يحيي
الدكتور أحمد يحيي

أصدر الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد يحيى، بمهام رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة.

وتولى "يحيى" العديد من المناصب الهامة بالهيئة أبرزها مدير لمكتب رئيس الهيئة، ومدير الإدارة العامة لقياس الرأي العام الدولي، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، ورئيس الإدارة المركزية للتدريب، كما عمل كملحق بالمكتب الإعلامي بسفارة مصر التابع للهيئة بالعاصمة اليبانية طوكيو.

ويذكر أن قطاع الإعلام الداخلي هو أحد القطاعات الرئيسية بالهيئة وتتبع له كافة مراكز الإعلام والنيل بكافة المحافظات والبالغ عددها نحو ٩٦ مركزا. وتقوم هذه المراكز بمهام التواصل مع الجماهير بالمحافظات ونشر الوعي في صفوفها بقضايا وطنية هامة مثل المواطنة والتنمية وتمكين المرأة وحماية الطفل وتنظيم الأسرة ومكافحة الختان والأمن الغذائي من خلال الندوات والمحاضرات وورش العمل بالتعاون مع الجهات الوطنية الأخرى والمجتمع المدني.

الإدارة المركزية للتدريب الهيئة العامة للاستعلامات القطاعات الرئيسية الكاتب الصحفي ضياء رشوان الندوات والمحاضرات قطاع الإعلام

الأكثر قراءة

فيتوريا "يمنع" النصر السعودي من تسجيل صفقاته الجديدة

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم

ثعابين فى حدائق بدر.. والأهالى يستغيثون "حتى لا تقع كارثة"

الإسكان: متابعة استكمال إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة

مصرع سيدة تعرضت لصعق كهربائى فى إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى

كشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة بقرية المسين بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى

البيت الأبيض يدعو حكومة الاحتلال لاحترام الحق فى التجمع السلمى للمتظاهرين

أزمات إسرائيل بين الجفاء الأمريكى وتحالفات نتنياهو.. ما التداعيات؟