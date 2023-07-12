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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة 2 إثر تصادم سيارتين أعلى طريق الواحات الصحراوى

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخران إثر حادث تصادم سيارة ملاكى ونقل أعلى طريق الواحات الصحراوى، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة فى طريق الواحات الصحراوى بوجود مصادمة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين، وتوقفت حركة السيارات وانتقلت أوناش المرور للمكان، وتم الرفع من أعلى الطريق، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

حادث تصادم طريق الواحات الصحراوي أوناش المرور

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