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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الدواء المصرية يزور شركة "أفريجين" في جنوب أفريقيا

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، زيارة تفقدية لمقر شركة أفريجين للمستحضرات الحيوية واللقاحات بجنوب إفريقيا، حيث كان في استقباله الدكتورة بيترو تيربلانشيه، المدير العام لشركة أفريجين.

تناولت الزيارة بحث سبل التعاون المستقبلي المشترك بين الشركة ونظائرها بجمهوريه مصر العربية في مجال اللقاحات والكواشف المعملية، وتهيئة المناخ المناسب لنجاح التعاون والشراكة بين الجانبين في ظل الدعم الفني والإجرائي الذي تقدمه هيئة الدواء المصرية لشركاء الصناعة.

وتم اختيار مصر، العام الماضي، ضمن الدول الست التي وقع عليها الاختيار لمبادرة تصنيع اللقاحات داخل القارة الأفريقية وفق تقنية mRNA، وأن شركة أفريجين هي الشركة التي وقع عليها الاختيار من قبل منظمة الصحة العالمية لتحتضن الأبحاث الخاصة بتطوير تكنولوجيا تصنيع اللقاحات بتقنية mRNA المستخدمة في تصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد، والذي سيتم استخدامه في مبادرة نقل تكنولوجيا التصنيع التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية أثناء جائحة كورونا.

تأتي الزيارة في ضوء حرص الهيئة على المتابعة المستمرة لأحدث التطورات الخاصة بالأبحاث التي تجريها الشركة؛ للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة وهي نقل تكنولوجيا التصنيع للدول المختارة للمشاركة في المبادرة، كما تعكس الزيارة حرص الهيئة على دعم كافة سبل التعاون مع مختلف الجهات الدولية، وكذا استثمار حصول الهيئة على الاعتمادات الدولية، التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية بجمهورية مصر العربية.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جنوب أفريقيا هيئة الدواء المصرية مستحضرات الحيوية اللقاحات المنظومة الرقابية

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