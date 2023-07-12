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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد التخطيط القومي يصدر تقريراً حول حصاد أنشطة وفعاليات شهر يونيو 2023

معهد التخطيط القومي
معهد التخطيط القومي


نشر معهد التخطيط القومي تقرير "حصاد يونيو 2023" يسلط من خلاله الضوء على الأنشطة والفعاليات التي نفذها خلال شهر يونيو، والتي تنوعت ما بين لقاء الخبراء والمحاضرات المتميزة، والندوات، بجانب المؤتمرات والمشاركات الخارجية والبرامج التدريبية، فضلاً عن ورش العمل.
وقد أبرز التقرير الصادر عن المعهد انعقاد الحلقة السابعة من لقاء الخبراء للموسم العلمي 2022/2023 بعنوان "تحديات وآفاق التنمية في صعيد مصر" وذلك بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين من مجلس النواب والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والجهات المعنية، وكذلك محاضرة متميزة حول "دور العلم: نتائج تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  (IPCC) .
كما ضم الحصاد، وفقاً للتقرير ندوة هامة نظمها مركز التخطيط والتنمية الصناعية بالمعهد لمناقشة مستقبل صناعة الرقائق الإلكترونية في ظل اضطراب العلاقات بين الصين وتايوان، كما ركز التقرير على انطلاق المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة" بحضور نخبة من الوزراء والمسئولين الحاليين والسابقين ومجموعة متميزة من الأساتذة والخبراء المحليين والدوليين.
وفيما يتعلق بالمشاركات الخارجية أبرز التقرير مشاركة المعهد في 6 فعاليات من بينها مشاركات خارجية للدكتور أشرف العربي رئيس المعهد و أ.د هالة أبو علي نائب رئيس معهد التخطيط القومي لشئون البحوث والدراسات العليا.
كما يلقي تقرير حصاد شهر يونيو الضوء على البرامج التدريبية التي نظمها المعهد خلال هذا الشهر وتمثلت في 5 برامج تدريبية ، استفاد منها نحو ١٠٤ متدرباً ومتدربةً من داخل وخارج المعهد، إضافة إلى ورشتي عمل حول" تطوير الإدارة المحلية في مصر، بالتعاون مع البنك الدولي، وورشة عمل حول" تقرير تحديات التنمية في العالم.

معهد التخطيط القومى حصاد فعاليات أنشطة الخبراء الندوات

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