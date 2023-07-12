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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

10 مصابين بانقلاب ميكروباص في الإسماعيلية

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في مفارق الصالحية اتجاه القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بوصول بلاغ لمرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بانقلاب ميكروباص في مفارق الصالحية اتجاه القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف. وتم نقل مصاب إلى مستشفى طوارئ أبوخليفة التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، فيما نقل 9 مصابون لمستشفى الصالحية بمحافظة الشرقية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

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