وزير الخارجية الروسي يصدم العالم بشأن مستقبل الصراع في أوكرانيا

نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وجود أي مؤشرات على تغيير موقف الغرب تجاه روسيا في الوقت الراهن، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال "لافروف"، إن الصراع في أوكرانيا مستمر حتى يتخلى الغرب عن خططه لهزيمة روسيا".

وكان قد هدد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس الثلاثاء، بأن موسكو ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال توسع حلف الناتو المحتمل.

وقال "روسيا ستتخذ إجراءات "ملائمة ومحددة" في الوقت المناسب، وذلك ردًا على احتمالية انضمام السويد وأوكرانيا إلى حلف "الناتو".