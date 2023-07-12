كل ماتريد معرفته عن جراحة القلب الروبوتية ومزاياها للمريض

يتعرض عدد كبير من الأشخاص بما في ذلك الشباب لمشاكل قلبية، وبالتالي فإن جراحة القلب هي حل فعال، لكن لا يقتنع به كثيرون من المرضى باختيار جراحة القلب بسبب المشاكل طويلة الأمد للندبة، علاوة على ذلك يتم إجراء الجراحة عن طريق تقسيم العظم المركزي للصدر والذي يسمى عظمة القص.



بفضل التكنولوجيا المتطورة من الممكن مساعدة مرضى القلب على تحسين نوعية حياتهم بإجراءات جديدة، أصبحت جراحة القلب بمساعدة الروبوت شائعة الآن وهي مطلوبة بشدة بسبب مجموعة واسعة من الفوائد التي تقدمها.



هذه الجراحة تغيرت قواعد اللعبة بالنسبة لمرضى القلب، في هذه الجراحة لا يوجد قطع للعظام ولا تتطلب سوى شق صغير، وبالتالي سيكون هناك ألم أقل وشفاء أسرع.

سيتمكن المرء من الشفاء دون أي آثار جانبية أو مضاعفات، غالبًا ما تكون النتيجة ناجحة حيث يتم إجراء الجراحة بأحدث التقنيات.



الجراحة آمنة والتشخيص جيد، ستندهش من معرفة أن المريض سيكون قادرًا على المشي بعد 2-3 أيام من الجراحة واستئناف روتينه اليومي بسهولة، سيتمكن المرضى من السفر بدون متاعب.

الجراحة تستخدم تقنيات التخدير وإدارة الألم باستخدام القسطرة فوق الجافية، يمكن للنساء المصابات بالشريان التاجي (CAD)، أيضًا الخضوع لهذا النوع من الجراحة، الشق في ثنية الثدي وخالٍ تمامًا من أي قطع للعظام .

مزايا:

هذه الجراحة بمساعدة الروبوت واعدة لأن الشق الذي تم إجراؤه صغير لذا فإن الندبة التجميلية مقبولة، يمكن للمرء أن يقف على قدميه مرة أخرى في غضون يوم أو يومين، بينما عندما نتحدث عن الجراحة المفتوحة يستغرق الأمر بضعة أشهر للتعافي والتحرك بحرية.

تعتبر الجراحة الخيار الأفضل لعدم وجود قطع للعظام والتعافي والشفاء بشكل أسرع ولا يتم استخدام أحزمة الصدر في هذا النوع من الجراحة ولا توجد ندوب وهي جيدة للنساء المصابات بهشاشة العظام.