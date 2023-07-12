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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية التونسى: تنسيق مستمر مع مصر لمواجهة التحديات المشتركة

نبيل عمار
نبيل عمار

قال وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، إن هناك تشاورًا وتنسيقًا مستمرًا بين بلاده ومصر في العديد من المجالات من أجل العمل على مواجهة التحديات المشتركة، لافتًا إلى أن البلدين يتمتعان بأهداف وتحديات متقاربة خاصة في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.
وأشار الوزير، في تصريحات اليوم الأربعاء، إلى أن هذا التنسيق، وتلك العلاقات الطيبة الأخوية بين البلدين على جميع المستويات، والعلاقات الطيبة الأخوية بين قيادتي البلدين الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس عبدالفتاح السيسي، تحمل معنى سياسيًا مهمًا بشأن التضامن فيما بيننا، فضلًا عن وحدة الأهداف، والتشارك في العديد من القيم. 
وثمن الوزير ما شهدته النقلة النوعيّة الأخيرة في العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على إعطاء دفعة جديدة للتعاون بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وزير الشؤون الخارجية والهجرة تونس تحديات متقاربة الأوضاع العالمية العلاقات الطيبة الأخوية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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