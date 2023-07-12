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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرازيل تُنقذ 4 أشخاص حاولوا دخول البلاد "خلسة" على متن سفينة

البرازيل
البرازيل

أعلنت الشرطة البرازيلية أنه تم إنقاذ أربعة أشخاص قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد بعد أن قضوا 13 يومًا على دفة سفينة مبحرة من نيجيريا.

وقالت الشرطة الفيدرالية في البرازيل إنه عُثر عليهم من قبل طاقم السفينة التي ترفع علم ليبيريا، وقد أبحرت السفينة من لاجوس في 27 يونيو. 

وأضافت أن الأشخاص الأربعة اختبأوا داخل مقصورة أعلى دفة السفينة، وهو جزء تغمره المياه في بعض الأحيان، بهدف دخول البلاد خلسة. 

وقال مسئول في الشرطة إن الأربعة "بصحة جيدة" ولا يعانون من سوء تغذية.

وذكر البيان أنهم سيبقون قيد الاحتجاز في البرازيل إلى حين إعادتهم لبلادهم.

وأفاد بيان للشرطة بأن الأشخاص الأربعة ادّعوا أنهم نيجيريون، لكنهم لا يحملون وثائق تؤكد جنسياتهم.

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