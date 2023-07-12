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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص بطلق نارى خلال مشاجرة فى كرداسة

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه خلال مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بكرداسة نتيجة إصابته بطلق ناري، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في كرداسة.

 

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، وأطلق أحدهم عيار ناري أسفر عن مقتل شاب.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، عقب تحديد هويتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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