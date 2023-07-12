مصرع شخص بطلق نارى خلال مشاجرة فى كرداسة

لقي شاب مصرعه خلال مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بكرداسة نتيجة إصابته بطلق ناري، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في كرداسة.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، وأطلق أحدهم عيار ناري أسفر عن مقتل شاب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، عقب تحديد هويتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.