الباز: تكفل المتحدة بعلاج إيمان البحر درويش قطع الطريق على المزايدين

وجه الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإعلانها التكفل بعلاج الفنان إيمان البحر درويش، رغم أن عائلة إيمان البحر درويش ميسورة، لكن تقديرا لمسيرته ومشواره الفني أعلنت التكفل بعلاجه.

وقال الباز، خلال لايف “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن الشركة المتحدة بهذا القرار قطعت الطريق على المزايدين على الدولة الذين يروجون كذبًا إلى أن إيمان البحر درويش في خصومة مع الدولة.

وأضاف: “لو معارض ومر بحالة صحية البلد ستعالجه، لأن البلد ليست عدوًا لأبنائها حتى لو معارضين، وإنما البلد عدو لخصومها الذين يريدون هدمها”.

ووجه الباز التحية لكل من ساهم في اتخاذ هذا القرار بالتكفل بعلاج الفنان إيمان البحر درويش.