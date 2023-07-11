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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

5 سيارات إطفاء تُسيطر على حريق بمصنع للكيماويات فى أكتوبر

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، منذ قليل، في السيطرة على حريق نشب داخل الشركة التكنولوجية للصناعات الكيماوية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، 5 سيارات إطفاء، للسيطرة عليه؛ وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالأماكن المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية، أن مصنع الكيماويات مغلق منذ فترة، ولا يوجد به أي مواد كيماوية ولا عمال، حيث إن الحريق نشب بالطابق الثالث إداري من المبنى.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت قوات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بالطابق الأخير بالشركة التكنولوجية للصناعات الكيماوية الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

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