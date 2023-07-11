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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بسام راضى: رئاسة مصر لـ"مالية الفاو" تأكيد على مكانتها

بسام راضي
بسام راضي

أكد بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، أن انتخاب مصر عضوًا لمجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" بالإجماع يحمل دلالات هامة جدًا، ويأتي انعكاسًا للمكانة والجهود الكبيرة التي تتم في مصر بهذا المجال. 

وقال راضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على CBC إن هناك جهودًا كبيرة من قبل السفارات المصرية لشرح ما يحدث في مصر في مشروعات ضخمة تخص الفاو، التي تعظم دورها في أعقاب قمة المناخ وأزمة الغذاء العالمي وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن المشروعات المصرية بشهادة الفاو متنوعة في الزراعة واستصلاح الأراضي وتكنولوجيا معالجة المياه وتبطين الترع، وتطبيق المعايير الأوروبية في المنتجات الزراعية المستوردة من مصر. 

اللجنة تراقب وتخطط وتضع الميزانيات والأولويات وتشرف على عمل الفاو بالعالم

وتابع "تقدمنا بالانتخابات لرئاسة اللجنة وتم انتخاب مصر بالإجماع، وتضم اللجنة أعدادًا قليلة من الدول في مقدمتها أمريكا وبريطانيا والهند وهذه اللجنة هامة جدًا حيث تراقب وتخطط وتضع الميزانيات والأولويات، وتشرف على عمل الفاو في العالم أجمع، وتقيم المكاتب الإقليمية في جميع دول العالم". 

وذكر أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالخطوات والأوضاع في مصر، والعلاقات الثنائية مع إيطاليا تحظى باهتمام كبير، مضيفًا أن مصر نجحت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار.

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