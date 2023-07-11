هل قامت الدولة ببيع شركاتها بالكامل؟.. الحكومة تجيب

قال د.نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الدولة المصرية تهدف الوصول إلى ١٩١ مليار دولار خلال 2026، وفي هذا العام ستنعدم الفجوة الدولارية الحالية، بل ستصل مصر إلى مرحلة الفائض الدولاري.

الطروحات المصرية

وأكد سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد” أن برنامج الطروحات هدفه الأساسي زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مع زيادة الحصة المصرية من العملة الصعبة.

زيادة عوائد الشركات

وتابع "عندما يتم طرح حصص مملوكة للدولة نهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، كما أن هذه المشاركة من القطاع الخاص ينتج عنه زيادة في عوائد الشركات".

واستطرد: "جميع الصفقات التي تم الإعلان عنها من قبل الدولة تم فيها البيع بنسبة 37٪ فقط من الحصة المملوكة للدولة، حيث ستحصل الدولة على أموال دولارية كثيرة لإعادة ترميم وتأسيس تلك القطاعات من خلال مشاركة القطاع الخاص".