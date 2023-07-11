إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، في السيطرة على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء، والتي نشبت بين عائلتين في مركز بني عبيد بسبب خلافات الجيرة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان قد تلقى مدير أمن الدقهلية، من مأمور مركز شرطة بني عبيد، يفيد بلاغ بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بحارة الجمايلة، ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة بني عبيد لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين عائلتين بحارة الجمايلة بمدينة بني عبيد.

وأسفرت عن وقوع 3 إصابات بجروح متفرقة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.